  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tolga Özbek'ten Milli Muharip Uçak için bomba kulis! Erdoğan bu ismi açıklayacak

Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi teklif! Daha önce bu konu hiç gündeme gelmemişti

İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Yaz aylarına kadar yüzde...

İBB’den cami motifleri skandalı! Zemine yerleştirildi, insanlar üzerine bastı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini duyurdu: Dolar kuru 4 lira birden...

Fiyatlara neler oluyor! Altında bunu yapan çok üzülür

Fermuar modeliyle seçime gireceklerdi! YSK'dan Millet İttifakı kararı: İsimlerini kullanmayacaklar!

Sen kimi kandırıyorsun Kemal efendi? 'Sana söz' sahtekarlığı

Alman devi Türkiye'de satışa çıkacak demişti: Yakın takip başladı! O tarihte başlama kararı aldılar, yeni adım atıldı
Gündem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına Togg jesti
Gündem

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına Togg jesti

Yeniakit Publisher
2023-04-19 16:05:00 - 2023-04-19 16:07:43
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına Togg jesti

Avrupa Cimnastik Şampiyonası’ndan dönen milli cimnastikçileri İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuları kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile evlerine bıraktı. Bakan Kasapoğlu, milli sporculara Togg ile test sürüşü yapma heyecanı da yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası’ndan dönen milli sporcuları havaalanında karşıladı.

Milli sporcuları kendi kullandığı yerli otomobil Togg ile şehre götürerek, evlerine bırakan Bakan Kasapoğlu, milli sporculara Togg ile test sürüşü yapma heyecanı da yaşattı. Bakan Kasapoğlu, Antalya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’ndan dönen Türk sporcuları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda karşıladı.

Daha sonra dört milli sporcuyu kendi kullandığı yerli otomobil Togg’a davet eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra milli sporcular Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak ve Kerem Şener ile birlikte araçla şehre doğru yola çıktı. Havaalanından ayrılırken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu ile vatandaşlar arasında sıcak diyaloglar yaşandı.

Yol boyunca Bakan Kasapoğlu ile samimi bir sohbet gerçekleştiren sporcular, antrenman yaptıkları Halkapınar Cimnastik Salonu’ndan da övgü ile bahsettiler. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun kullandığı araçta sporcular, hem eğlenceli vakit geçirip hem de Togg ile ilgili görüş ve temennilerini dile getirdiler.

Bakan Kasapoğlu, sporculara ehliyetleri olup olmadığı sorusunu sorarak, aldığı ’evet’ cevabı üzerine direksiyonu sporculara bıraktı. Milli sporcular, araçtan inmeden Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Gündem

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz
Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz

Gündem

Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz

Nisan listesi güncellendi! 500 bin TL'nin altında son 3 araba
Nisan listesi güncellendi! 500 bin TL'nin altında son 3 araba

Otomotiv

Nisan listesi güncellendi! 500 bin TL'nin altında son 3 araba

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23