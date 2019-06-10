Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı’nın İzlanda havaalanında maruz kaldığı çirkin davranışın ardından millilere destek için İzlanda’ya gidecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı’nın İzlanda havaalanında maruz kaldığı çirkin davranışın ardından millilere destek için İzlanda’ya gidecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı’nın İzlanda havaalanında maruz kaldığı çirkin davranışın ardından millilere destek için İzlanda’ya gidecek.

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