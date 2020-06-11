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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi Alex mi?' anketi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından ‘Hagi mi, Alex mi?’ anketi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:27:00 -
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi Alex mi?' anketi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter'da ilginç bir ankete imza attı. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza arasındaki kıyasıya rekabeti anketlere taşıyan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Bana göre her ikisinin de yeri çok farklı ancak bu soru anketlerin vazgeçilmezi :) Hagi mi Alex mi?"

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