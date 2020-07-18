Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de normal sezonunun 34. ve son haftasının tamamlanmasıyla Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve mavi beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum."