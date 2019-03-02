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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Çocuklarımızı3 yaşından itibaren spora başlatacağız"

MUĞLA (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Okul öncesinde 3 yaşından itibaren spora başlatacağız çocuklarımızı.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:47
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Çocuklarımızı3 yaşından itibaren spora başlatacağız"

MUĞLA (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, “Okul öncesinde 3 yaşından itibaren spora başlatacağız çocuklarımızı. Milli Eğitim Bakanlığı ile çok ciddi bir protokol aşamasındayız. Bir iki hafta içinde imzalanacak” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, çeşitli etkinlik ve açılış törenlerine katılmak için geldiği Muğla’da Uluslararası Gençlik Merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci ve aileleriyle buluştu. Bakan Kasapoğlu ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda ‘Gençler ile Demokrasi Buluşması’na katıldı. Gençlere Türkiye’deki demokrasi ve uygulamaları hakkında bilgi veren Bakan Kasapoğlu, en güzel örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabaları ile gençlerin 18 yaşında seçme ve seçilme hakkının getirilmesi ile olduğunu söyledi.



“Kredi geri ödemelerini işe girinceye kadar erteleyebilirsiniz”


Gençlerden gelen soruları cevaplandıran Bakan Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi kullanan bir gencin geri ödemeler konusundaki sorusuna, “Kredi ödemeleri uzun vadede yapılan geri ödemelerdir. Bununla ilgili bir yanlış algı var. O da şu. Siz okulu bitirip, işe başlamadığınız müddetçe kredi geri ödemesini erteleme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu kamuoyu tarafından yanlış biliniyor. Bazıları bunu çarpıtıyor. O yüzden işe girene kadar acele etmeyin bu konuyu. İşe girdikten sonra zaten ödeme takvimi içerisinde ödüyorsunuz. Onda bir sorun yok” dedi.



“Okul öncesinde çocuklarımız 3 yaşında spora başlayacak”


Spor yapma yaşı ile ilgili bir soruyu cevaplandıran Bakan Kasapoğlu, “Sporu teşvik etme ve spora başlama yaşı olarak okul öncesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma yapıyoruz. Onun protokolünü her halde birkaç hafta içinde imzalayacağız. Okul öncesinde 3 yaşından itibaren spora başlatacağız çocuklarımızı. Milli Eğitim Bakanlığı ile çok ciddi bir protokol aşamasındayız. Bir iki hafta içinde inşallah imzalanacak. Her spor yaşını 3 yaşına çekiyoruz. 3 yaşından itibaren okul öncesi eğitimle birlikte. Yüzmekten jimnastiğe kadar çocuklarımızı sadece önemli popüler branşlar değil, birçok alanda çocuklarımızı spora yönlendireceğiz. Bununla ilgili bir proje başlattık. Yetenek taraması diye. İlkokuldaki üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimi taradık. 1 milyon 200 bin öğrenci tarandı. Onların içerisinden 40 bin çocuğumuz çıktı çok yetenekli. Onları özel yetiştiriyoruz. Geri kalan 1 milyon 160 bin çocuğumuz ise ilgilendikleri branşlarda spora yönlendirildi. Eğitim ve sporu entegre edeceğiz. Milli Eğitim camiamız ile yaptığımız protokol gereği öğrencilerimizi bizim spor salonlarına taşıyacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:47
  1. doğa

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