Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Balıkesir'de temel atma töreninde konuştu:

BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her zaman olduğu gibi engeller çıkaracaklar, spekülasyonlar yapacaklar. Nifak tohumları ekmeye çalışacaklar ama biz onlara inat bu ülke için bu ülkenin aziz evlatları için kadınları, erkekleri, gençleri için üreteceğiz. Taş üstüne taş koyacağız, alın teri dökeceğiz." dedi.

Merkez Altıeylül ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katılan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Dumlupınar'da kutladıklarını hatırlattı.

Kutlamaların iptal edildiği yaygaralarına ve bu anlamdaki spekülasyonlara inat "Zafer de bizim tarih de bizim" dediklerini ve bunu demeye devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Birileri konuşacaklar, her zaman olduğu gibi engeller çıkaracaklar, spekülasyonlar yapacaklar. Nifak tohumları ekmeye çalışacaklar ama biz onlara inat bu ülke için bu ülkenin aziz evlatları için kadınları, erkekleri, gençleri için üreteceğiz. Taş üstüne taş koyacağız, alın teri dökeceğiz. Birbirimizi daha çok seveceğiz ve kardeş, bir ve beraber olarak yarınlara yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yüzme sporuna çok önem verdiklerine işaret ederek "Bu kadar su imkanın ve bu kadar altyapının olduğu bir ülkede yüzmede hem branş olarak hem de halkımızın yüzmeye olan erişimi açısından çok daha ileride olmamız lazım. Bu bilinçle ciddi bir çalışmayı ve seferberliği Balıkesir'den başlatıyoruz. Geçtiğimiz seçim döneminde verdiğimiz sözleri birbir yerine getiriyoruz ve getireceğiz." diye konuştu.

- "Bu şanlı milletin geleceğe olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak"

Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nin tesisleriyle pek çok branşa hizmet vereceğini anlattı.

Bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine güvendiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Spordaki iddiamızı, çok daha yukarılara taşıma iddiamızı, yarınların ulusal ve uluslararası anlamda şampiyonlarını çıkarma iddiamızı gerçek bir şekilde ortaya koyma adına çok büyük mesafeler kat ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu, sporcuyu önceleyen, gençlere değer veren anlayışıyla, gençlik merkezlerimizle hakikaten önemli mesafeler kat ettik ama iki günü eşit olan ziyandadır. O yüzden çıtamız hep daha ileri, felsefemiz durmak yok yola devam. Bir ve beraber olarak, omuz omuza, sırt sırta, el ele vererek yürüyeceğiz. Bu şanlı milletin geleceğe olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. Bu şanlı bayrak ilelebet payidar olacak inşallah."

Basketbol, tenis, futbol, voleybol gibi pek çok branştaki spor alanlarını Balıkesir'in tüm halkıyla buluşturacaklarını dile getiren Kasapoğlu, havuzların herkesin erişimine açık olacağını belirtti.

- "Yarınların şampiyonlarını güçlü bir şekilde yetiştireceğiz"

Kasapoğlu, kadınların toplumun öncüsü olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kadınların öncülüğünde spor politikasıyla inanıyoruz ki hem sporu tabana yaymada çok daha başarılı olacağız hem de yarınların şampiyonlarını çok daha güçlü bir şekilde yetiştireceğiz. Basketbolda 10 bin pota projemiz var. 10 bin pota projemizde aslında büyük bir mesafe kat ettik. Her kente ortalama 100 pota ayırmışken Balıkesir’in bu anlamdaki gücüne, potansiyeline istinaden Balıkesir’deki basketbol potamızı 300 olarak sizlere müjdeliyorum. İnşallah Balıkesir’den yarınların dev adamlarını, şampiyonlarını birlikte çıkacağız. Her bir ilçedeki gençlik merkezlerimizin eksikliklerini en kısa sürede tamamlayacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve protokol üyeleri temel atma butonuna bastı.

Daha sonra İsmail Akçay Parkı'ndaki portatif yüzme havuzunda gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yüzme havuzunu inceledi, havuzda Türk bayrağı açan çocuklarla fotoğraf çekildi.



Öte yandan Bakan Kasapoğlu, buradaki tören öncesi Havran ilçesinde belediye tarafından yaptırılması planlanan spor kompleksi projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, çocuklara satranç takımı, basketbol ve futbol topu ile çeşitli hediyeler verdi.