Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisini takip etti.
Bakan Kasapoğlu, Ankara derbisi için Eryaman Stadı'na müsabakanın ikinci yarısında geldi.
Karşılaşmayı protokol tribününde izleyen Kasapoğlu'na, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert eşlik etti.
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.