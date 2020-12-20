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Aktüel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi
Aktüel

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:02:59 -
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisini takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Ankara derbisi için Eryaman Stadı'na müsabakanın ikinci yarısında geldi.

Karşılaşmayı protokol tribününde izleyen Kasapoğlu'na, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert eşlik etti.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.

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