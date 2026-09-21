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Spor Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan Turkcell’e nezaket ziyareti
Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan Turkcell’e nezaket ziyareti

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan Turkcell’e nezaket ziyareti

Turkcell, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı Genel Müdürlük binasında ağırladı. Ziyarete Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliği yaptı.

 

Turkcell, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı Genel Müdürlük binasında ağırladı. Ziyarete Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliği yaptı.

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