Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan Turkcell’e nezaket ziyareti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Turkcell, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı Genel Müdürlük binasında ağırladı. Ziyarete Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliği yaptı.
Turkcell, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı Genel Müdürlük binasında ağırladı. Ziyarete Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliği yaptı.