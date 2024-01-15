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Gündem Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Antalyasporlu provokatör yahudiye sert tepki!
Gündem

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Antalyasporlu provokatör yahudiye sert tepki!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 20:09:00 - 2024-01-15 20:24:04
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Antalyasporlu provokatör yahudiye sert tepki!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor maçında attığı golden sonra kolundaki sargıyı göstererek katil İsrail propagandası yapan Antalyaspor’un siyonist futbolcusu İsrailli Sagiv Jehezkel, hakkında paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Jehezkel'in Türkiye'den ayrıldığına dair paylaşımını alıntılayarak, "Merhamet coğrafyasında zulmün sancaktarlığını yapmanın mutlaka bir karşılığı olur." ifadesini kullandı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı

Sagiv Jehezkel hakkında dün oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. 28 yaşındaki İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği ise Jehezkel ve RAMS Başakşehir'de oynayan vatandaşı Eden Karzev'i, "ideolojik propaganda" yaptıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmişti.

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Yorumlar

Vatandaş

Futbolun ülkede nekadar başı boş denetimsiz olduğunu bikez daha gördük maalesef. Vatandaş olarak endişeliyiz.
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