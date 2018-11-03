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Gençlik nereye gidiyor! Bir üniversiteli öldü 2'sinin ise durumu ağır

Aydın'da yaşadıkları evde uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 üniversite öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğer ikisi ise hastanede tedavi altına alındı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:24
Gençlik nereye gidiyor! Bir üniversiteli öldü 2'sinin ise durumu ağır

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir kişi, arkadaşlarının rahatsızlanıp telefonla kendisine ulaşması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan üniversite öğrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Öğrencilerden O.S, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.F.D. ve Y.E.K'nin durumlarının ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Söz konusu öğrencilerin, uyuşturucu hap kullanmaları nedeniyle fenalaştığı iddiası üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:24
  1. Aydın
  2. uyuşturucu kullanımı

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