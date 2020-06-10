  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:27:16 -
Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri dezenfekte edildi.


1 Haziran tarihi itibariyle normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Türkiye genelinde gençlik merkezleri faaliyetlerine başladı. Faaliyetlerin başlamasının ardından Zonguldak’ta Merkez ve İlçelerde Gençlik Merkezleri bir bir elden geçiriliyor. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından gençlik merkezleri her hafta düzenli olarak dezenfekte çalışması yapılıyor. Ayrıca gençlik merkezlerine gelene gençler için eğitimlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek maske takılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı