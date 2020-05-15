Gençlik Haftasında şehitlik anıtına çelenk bırakıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını da içerisine alan Gençlik Haftasının (15-21 Mayıs) başlaması dolayısıyla, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şehitlik Anıtına çelenk bırakıldı.

Salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda bir katılımcıyla Asri Mezarlık İçerisindeki Şanlıurfa Şehitliğinde düzenlenen çelenk sunma töreni, İl Müdürü İbrahim Halil Alp’in anıta çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi. 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftasında Şanlıurfa’daki Gençlik Merkezleri tarafından online olarak ve sosyal medyada çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Satranç, Karate ve Dart online İl Şampiyonası gibi faaliyetlerin yanı sıra; Atletizm, Steps, Temel Jimnastik gibi branşlarda da sportif faaliyetler online sunumlarla gerçekleştirilecek.

Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri de ağırlıklı olarak eğitimler şeklinde planlanarak Gençlik Merkezleri tarafından canlı yayınlarla gençlere ulaştırılacak.