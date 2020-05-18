  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ecel ve emel

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?
için kalan
Spor

Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek

Gençlik Haftası programları ve etkinlikleri bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle dijital ortamda yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:58:56 -
Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek

Gençlik Haftası programları ve etkinlikleri bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle dijital ortamda yapılacak.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bu kapsamda Taekwondo müsabakasından kara kalem yarışmasına birçok branşta ve dalda yarışmalar düzenleniyor. Covid-19 salgını nedeniyle sahalarımıza, tesislerimize, gençlik merkezlerimize gelemeyen gençlerimiz için Bakanlığımızın başlatmış olduğu Evde Kal Hareketsiz Kalma projesi kapsamında dijital ortamda birçok etkinlikler planlayarak start verdik.


Ayrıca antrenörlerimiz, video konferans aracılığıyla sporcularımıza pandemi sürecinde günlük evde yapılabilecek antrenmanlarını yaptırıyor, psikolog ve diyetisyenlerimiz sporcularımıza bu dönemde gerekli desteği ve tavsiyeleri bulunarak zor süreci sporla sağlıklı geçirmeleri için çalışıyorlar” dedi.


İl Müdürü Murat Eskici, Kayserili vatandaşları 19 Mayıs 2020 saat 14:00’da Kayseri Televizyonları ve İl Müdürlüğü Youtube kanalından yayınlanacak olan Kutlama Programı için ekran başına davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı