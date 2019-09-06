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Gençleşen filo ile konforlu ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş, geçen yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından filosuna 12 metrelik 25 yeni otobüs dâhil etti.

06 Eylül 2019 Cuma 12:12
Gençleşen filo ile konforlu ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş, geçen yıl bünyesine kattığı 26 mikrobüs ve 50 otobüsün ardından filosuna 12 metrelik 25 yeni otobüs dâhil etti.


Bursa’nın en büyük meselesi olan ulaşıma köklü çözüm bulmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu da sürekli yeni araçlarla güçlendiriyor. Ulaşım meselesinin fiziki yatırımların yanında toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasıyla çözüleceğini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl sisteme entegre edilen 26 mikrobüs ve 50 adet klimalı ve engelli erişimine uygun otobüsün ardından şimdi de 12 metrelik 25 yeni otobüsü bünyesine kattı. Burulaş’ta düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni araçlarla birlikte filodaki araç sayısının da 424’e çıktığını hatırlattı.


Toplu ulaşım kültürü


Bir taraftan toplu ulaşım filosu genişlerken diğer taraftan yeni alınan 25 araçla birlikte 50 kişiye de istihdam sağlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bizler Bursalıları evlerinden işine işlerinden evine en konforlu şekilde ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Bursaray’da kapasiteyi yüzde 60 arttıracak sinyalizasyon optimizasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl otomatikman bir artış sağlamış olacağız. Kent içi toplu taşıma konusunda; okulların açılmasından önce alçak tabanlı, klimalı ve engelli rampalı 25 tane otobüsümüzü Burulaş filomuza eklemiş oluyoruz. Yeni otobüs yatırımımız ile günlük sayımız artmış olacak. Bilhassa Bursa Şehir Hastanesi’nde ve yoğunluğun olduğu hatlarda rahatlamayı sağlayacağız. 25 adet 12 metrelik otobüsü filomuza katarak 399 olan araç sayımızı 424’e çıkarttık. Bunun yanında 50 şoför arkadaşımız ekibimize katıldı. Yeni ulaşım yatırımlarımızla beraber Bursa’nın ulaşımını halledeceğiz ve bu keyfi Bursalılar olarak yaşayacağız. Bursalıları toplu ulaşım kültürüne alıştırıp, toplu ulaşımı bağımlılık haline getirme arzumuz var” dedi.


Başkan Aktaş, konuşmasının ardından yeni araçlardan birinin direksiyonuna geçip, trafiğe kapalı alanda ilk sürüşü de kendisi yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:12
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