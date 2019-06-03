Gençlerle genç oldu 'kankalarım' diye hitap etti! Binali Yıldırım'dan İstanbul gezilerinde renkli görüntüler Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet'te vatandaşları ziyaret etti. Burada gençlerle de samimi bir sohbet gerçekleştiren Yıldırım, 'İstanbul sosyal medya ekibine teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimi kankam olarak ilan ediyorum.' dedi.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşları ziyaret etti. Burada İstanbul sosyal medya ekibi ile de sohbet eden Yıldırım keyifli anlar yaşadı. Yaklaşık 500 kişiden oluşan ekip Yıldırım'a sosyal medyadaki çalışmalarını anlattı. Binali Yıldırım da onlara teşekkür ederek, "İstanbul Sosyal Medya ekibindeki gençleri kankam olarak ilan ediyorum." dedi. Yıldırım'ın gençlerle sohbeti esnasında kameralara renkli görüntüler yansıdı.

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