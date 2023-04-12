Gençlerin kuş sevgisi feci sonuçlandı! Dehşet anları böyle görüntülendi
Antalya'da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 genç akıma kapıldı. Gençlerden birinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi.
Birinin durumu ağır
Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
O anlar kamerada
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.