Gençlerin hayali İHA pilotu olmak

Göksel Çağlav Ankara

Teknolojinin gelişmesiyle birçok sektör artık İHA’ları ticari araç olarak kullanmaya başlarken, bu araçları kullanmak için eğitim almak ve İHA kullanım ehliyet alınması gerekiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) talimatları doğrultusunda ticari drone uçuşu için eğitim almak ve alınan bu eğitim sertifikasını da bulundurmak yasal zorunluluk.

Bu kapsamda otomobil kullanmak için yasal zorunluluk olan ehliyetler gibi drone kullanmak içinde ehliyet şartı aranıyor. Türkiye genelinde birçok ticari şirket bünyelerinde eğitim kursları vererek kullanım yeterlilik sınavında başarılı olanlara drone ehliyeti (sertifikası) veriliyor. Gençler de artık geleceğin meslekleri arasında gösterilen İHA pilotu olmayı hayal ediyor.

Eğitim büyük ilgi gördü

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’de (ASSAM), yerli ve misafir yabancı öğrencilerin bir arada eğitimler alacağı ve kültürlerarası iletişimi arttıracak atölye çalışmaları yürüteceği bir proje hazırlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı’ndan hibe aldı.

Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerden büyük ilgi gören İHA-1 Ticari İnsansız Hava Aracı eğitimi almaya 60 genç hak kazandı. Genç ASSAM Başkanı Nurullah Yusuf Ergür “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı İHA-1 Ticari İnsansız Hava Aracı Eğitimi’ni 60 yerli ve uluslararası öğrenci ile tamamladık. 4 kg-25 kg arası azami kalkış ağırlığına sahip ticari İHA’ları kullanmak için gerekli ehliyeti almaya hak kazandılar. Gençlerin büyük kısmı mesleki hayatlarına katkı sağlamak amacıyla bu programa dahil oldu. Yeni bir meslek olan drone pilotluğu için talep gittikçe artıyor” dedi.

8 ay eğitim aldılar

Teknoloji ile gençlerin ilgi alanlarının daha çok araştırma çalışmalarına yönelik seçimler yaptığını belirten Ergür şöyle devam etti; “Gençlerin ilgi gösterdiği ve ASSAM olarak hizmet vermeye çalıştığımız projedeki diğer eğitimler ise, yerli ve misafir öğrencilerin ülkemizdeki sivil toplum çalışmalarına, sosyal araştırmacı rolüyle daha aktif katılım gösterebilmelerine yönelik geliştirdik. Katılımcı gruba 8 aylık süre boyunca Akademik Araştırma ve Yazım Teknikleri, Proje Yazarlığı ve Girişimcilik, Rapor Yazma, Sosyal Bilimlerde Karşılaştırmalı Teoriler ve Sunum Teknikleri eğitimleri düzenledik. Katılımcılar bu eğitimleri alırken aynı anda Araştırma Atölyesi ile uluslararası öğrenci hareketliliği ve İslamofobi gibi konularda araştırma imkanı elde etti.”