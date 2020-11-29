Gençlerin evlenmeleri için faizsiz borç veren vakıf kuruldu

İSTANBUL (AA) - ERGİN GARİP - Karz-ı Hasen Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, "Karz-ı Hasen Vakfı, evlilik çağına gelmiş, belli bir seviyede geliri olan ancak yeterince birikimi olmayan gençlere evlilik için faizsiz borç vermek üzere kuruldu." dedi.

Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karz-ı Hasen'in "güzel borç" anlamına geldiğini ifade ederek, İslam dininde karşılıksız vermeye ilişkin çok sağlam telkinler bulduğunu ve zekat vermenin de İslam'ın şartlarından biri olduğunu söyledi.

Karz-ı Hasen'in, bugün itibarıyla bir miktar unutulmaya terk edilmiş bir uygulama olduğunu belirten Koca, "Zekat, infak ve sadaka gibi temel kavramlar belli bir seviyede canlılığı korurken, Karz-ı Hasen nedense rafa kaldırılmış zaman içinde." ifadesini kullandı.

Koca, faizsiz borç vermenin oldukça geniş bir uygulama alanı bulunduğunu, gençlerin evlendirilmesi konusunu elzem gördükleri için bu alana yoğunlaştıklarını aktardı.

Karz-ı Hasen Vakfı'nın, evlilik çağına gelmiş, belli bir seviyede geliri olan ancak yeterince birikimi olmayan gençlere evlilik için faizsiz borç vermek amacıyla kurulduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye'de evlilik yaşı gittikçe artıyor. Artık gençlerimiz daha geç evleniyorlar. Dahası evlilik yaşı artarken, boşanmaların hızı da ciddi bir artış gösteriyor. Öyle ki daha evliliğin birinci yılını tamamlamadan binlerce genç eşinden ayrılıyor. Bunun ekonomik, sosyal, kültürel sebepleri var. Biz esasında iki noktada gençlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birincisi, bir işi, hayatını devam ettirecek bir geliri varsa onlara 'gelin size borç verelim, bir an önce yuvanızı kurun...' İkinci olarak da, 'yuvanızı kurduktan sonra da imkanlarınız dahilinde sizi geçim sıkıntısına sokmayacak, bankaların, mağazaların avukatlarıyla muhatap olmak zorunda kalmayacağınız bir finansal model ile bizden aldığınız borcu geri ödeyin' diyoruz."





- "Kişiye özel bir geri ödeme takvimi çıkarıyoruz"





Mehmet Koca, Vakfı kurmadan ön Genç Yuva Kooperatifi'yle gençlere evlenmeleri karşılığında faizsiz borç hizmeti verdiklerini, kooperatif bünyesinde bir borç verme komisyonu bulunduğunu ve bu komisyonun düzenli olarak toplanıp başvuruları değerlendirdiğini anlattı.

Vakıf'tan borç talep eden gençlerin, müracaatlarını elektronik ortamda yapabileceklerini bildiren Koca, "www.gencyuva.org adresine yapılan ve uygun bulunan adaylar ile bir geri ödeme planı üzerinde mutabakat sağlıyoruz. Kişiye özel bir geri ödeme takvimi çıkarıyoruz. O takvim dahilinde aday, ödemelerini yapıyor. Çok önemli bir husus var bu noktada. Hiçbir şart altında adaylardan bir ücret almıyoruz. Bu yüzde 100 bir hayır işi... Vade farkı yok, üyelik ücreti yok, faiz yok. Türk lirası olarak kaç lira borç vermişsek yine aynı miktarı Türk lirası olarak geri alıyoruz. Daha somut ifade edersek, 50 bin lira borç alan bir gencimiz, yine bize 50 bin lira olarak vadeli bir şekilde ödüyor." diye konuştu.

Koca, şu ana kadar 20 gence evlilik için borç verdiklerini ve tahsilat yapmaya başladıklarını belirterek, "Öyle umut ediyorum ki önümüzdeki yıl içinde bu sayı yüzleri, hatta binleri bulabilir. Borç verirken dikkat ettiğimiz bazı hususlar var. Nihayetinde biz bir vakıfız. Bir vakıf hassasiyetiyle yaklaşıyoruz meseleye ve gençlerin de bunu anlayışla karşıladığına şahit oluyoruz. Bizden talep edilen borç miktarlarını ve isteme gerekçelerini değerlendiriyoruz. Bu noktada bir gencimiz yüksek miktarda bir talepte bulunduğunda ya da temel ihtiyaç olmadığını düşündüğümüz gider kalemi varsa listesinde, karşılıklı konuşarak miktarı daha makul bir seviyeye çekiyoruz. Gençlerimizin kendi gerçeklikleriyle uyumlu bir hayat kurmaları noktasında da kendilerine tavsiyelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Hayırseverlere kapımız sonuna kadar açık"





Karz-ı Hasen Vakfı Başkanı Koca, alınan borçların ödenememesi durumunda izlenecek sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Hayatın akışı içinde her zaman yol kazaları olur. Öyle temenni ederiz ki hiçbir gencimiz sıkıntıya düşmesin. Alınan borcun ödenmemesi durumunda komisyon, konuyu değerlendirecek, burada meselenin gerçek mahiyetini anlamaya çalışacak. Gerçekten bir zorluk, bir sıkıntı mı var? Yoksa bir art niyet söz konusu mu? Eğer bir art niyet kanaati oluşursa o zaman paranın tahsili için gerekli hukuki süreçler başlatılacak. Komisyon bir art niyet olmadığı kanaati edinir, kişinin gerçekten bir sebepten dolayı maddi olarak borcunu ödeyemeyeceği durumlarda ise borç ötelenecek. Daha ileri aşamalarda konu takip edilecek. En nihayetinde kişinin bu borcu ödeyemeyeceği kanaati hasıl olursa o zaman Karz-ı Hasen Vakfı, devreye girerek o gencin borcunu üstlenecek. Burada kişinin gerçek durumuna bakıyor olacağız."

İmkanları dahilinde önemli gördükleri bir ihtiyacı karşılamak üzere gayret ettiklerini aktaran Koca, "2 aylık zaman içinde gördük ki ihtiyaç çok büyük. Lakin kaynaklar sınırlı. Elbette hayırseverlerin bize yapacakları bağışlar ile daha fazla gencimizin evlenmesine vesile olmayı, onların yuva kurmalarına katkı sunmayı temenni ediyoruz. Faaliyetlerimize katkı sunmak isteyen hayırseverlere kapımız sonuna kadar açık." dedi.



