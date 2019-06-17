0553 313 94 23

Gençlerin çifte karne sevinci

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezi tarafından 9.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
Gençlerin çifte karne sevinci

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezi tarafından 9.su düzenlenen KARNEVAL etkinliği gençlerin karne mutluluğuna bir mutluluk daha ekledi.


Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezinde geleneksel olarak 9.su düzenlenen KARNEVAL Etkinliğinde karne alan gençlere karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler verildi.


Tatile mutlu başlamaları için düzenlenen programın ardından gençler halat çekme, sandalye kapmaca, çuval yarışı ve Osmanlı oyunu olan Matrah gibi çeşitli oyunlarla bir yılın stresini attılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’nın en lezzetli festivali
    1. Bursa’nın en lezzetli festivali
    2. Kaspersky Internet Security'e yeni..
    3. TÜMBİFED ‘Akademi Kültür ve Bilim..
    4. Yabancıya konut satışında en yüksek..
    5. Diyarbakır'da rahvan at yarışları..
    6. Çankaya’da Afrika Birliği ülkeleri..
    7. Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    8. En güzel karne hediyesi sosyal..
    9. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü olayın..
    10. Siirt’te şarampole yuvarlanan araçta 3..
    11. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi..
    12. “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit..
    13. Kazdağları’nda lavanta hasadı başladı
    14. Nijerya’da intihar saldırısı: 30 ölü
    15. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    16. Sigorta sektörü Konya'da KOBİ’lerle..
    17. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    18. Eskişehir’e uyuşturucu sokmaya çalışan..
    19. Saadet'in İBB adayı Necdet..
    20. Ayvalık’ta 17 Afganistan mülteci..
    21. Yöresel kıyafetler kitre bebeklerde..
    22. Eskişehir raylı sistemler sektörü..
    23. Farklı köpek ırkları Nilüfer’de buluştu
    24. PSG'de Neymar şoku!
    25. Adıyaman’da tefecilik operasyonu
    26. Burun estetiği sonrası bunlara dikkat
    27. Türkiye'den dünyaca ünlü otomotiv..
    28. Fenerbahçeli yıldız, transferini böyle..
    29. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    30. Trabzon polisi vızır vızır
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!