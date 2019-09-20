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Gençlerimiz Kanada’ya daha kolay gidebilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kanada Göç Bakanı Ahmet Hussen ile yaptığı görüşmede, Gençlik Dolaşım Anlaması üzerinde durduklarını belirterek, “Bu program ile gençlerimiz karşılıklı olarak kolayca vize almak suretiyle rahatça gidip gelmelerini sağlayacak” dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 11:33
Gençlerimiz Kanada’ya daha kolay gidebilecek

 Toronto 

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye-Kanada arasındaki gidiş gelişleri daha fazla nasıl artırabiliriz derken, güzel fikirler ortaya çıktı. Özellikle Gençlik Dolaşım Anlaşması (Young Mobility Agreement) diye bir teklifte bulundular. İki ülke gençlerinin karşılıklı olarak kolayca vize almak suretiyle rahatça gidip gelmelerini sağlayacak bir proje" dedi.

Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kanada'daki programının son gününde, ziyaretini değerlendirdi.

Gençlik dolaşım anlaşması

Yıldırım, Montreal kentinde başlayan temaslarının Ottawa ve Toronto’da devam ettiğini belirterek, "Göç Bakanı Ahmed Hussen ile bir araya geldik. Türkiye-Kanada arasındaki gidiş gelişleri daha fazla nasıl artırabiliriz derken, güzel fikirler ortaya çıktı. Özellikle Gençlik Dolaşım Anlaşması (Young Mobility Agreement) diye bir teklifte bulundular. İki ülke gençlerinin karşılıklı olarak kolayca vize almak suretiyle rahatça gidip gelmelerini sağlayacak bir proje. Bu konuda Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapacak" diye konuştu.

Gençlik Dolaşım Programının öğrenci değişimi gibi bir şey olmadığının altını çizen Yıldırım, "Bu her eğitim düzeyinden 30 yaşına kadar karşılıklı olarak Kanada vatandaşlarının ve Türk vatandaşlarının 10 gün içinde vize alarak, 6 ay-1 sene burada kalıp, eğitim görebileceği, iş yapabileceği ve çalışabileceği bir proje. Bu projeyi ben çok heyecan verici buldum. Kanada Göç Bakanlığı ile Türkiye, bu proje üzerinde çalışma kararı aldılar. İnşallah bunu gerçekleştirirsek, iki ülke vatandaşları birbirlerini ve ülkelerini daha iyi tanıma fırsatı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

Kanada’nın vasıflı işçi ihtiyacı var

Yıldırım, Kanada'nın vasıflı iş gücüne ihtiyacı olduğuna, Türkiye'nin de bu konuda kapasitesi bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kanada’nın vasıflı işçi ihtiyacı var, çalışan ihtiyacı var. Burada iş çok, çalışan yok. Buranın en büyük sendikası ile birlikte Türkiye’den vasıflı eleman getirilmesi ve burada çalıştırılması konusunda bir proje üzerinde şu anda çalışmalarımız var. Kanada’nın mühendise ihtiyacı var, vasıflı ara elemana ihtiyacı var, Türkiye’nin de bu kapasitesi var. Bunların buraya gelmesi için bir altyapıya ihtiyaç var. Buradaki sendikalar Kanada’da çok güçlü. Buradaki sendika, Türkiye’den iş gücü getirilmesi konusunda olumlu düşünüyor. Bu konuda da bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin gayret etmesi lazım."  

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 11:33
  1. Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen
  2. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
  3. Ottawa
  4. Toronto
  5. Kanada

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