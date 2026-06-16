Gençlerimiz göz kamaştırıyor! Uluslarası yarışmalara Türk damgası!

Türkiye Çevre Eğitim Vakfından (TÜRÇEV) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından yürütülen, Türkiye koordinasyonu TÜRÇEV tarafından sağlanan "Çevrenin Genç Sözcüleri Programı" kapsamında hazırlanan çalışmalar, uluslararası değerlendirmelerde dereceye girdi.

Danimarka'da düzenlenen yarışmada, İzmir Özel Çakabey Ortaokulu ile Slovenya ortaklığında hazırlanan "Mikro Filiz Üretiminde Organik Besin Kaynağı Olarak Balık Yetiştiriciliği Atık Sularının Kullanımı" başlıklı çalışma, 11-14 yaş grubu Uluslararası İşbirliği kategorisinde dünya birincisi oldu.

İSTEK Özel Bilge Kağan Okullarının hazırladığı "Ya Gıdanız Tam Binanızın Altında Yetiştirilseydi?" adlı uzun formatlı röportaj videosu ile ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Ortaokulunun "Seçim Senin" isimli kısa formatlı kampanya videosu da kendi kategorilerinde dünya birinciliği elde etti.

İzmir Özel Çakabey Lisesi ile İspanya'daki Colegio Santa Maria Vila-real ortaklığında hazırlanan "Turunçgil Atıklarından Elde Edilen Solucan Gübresinin Toprak Verimliliğine Etkisi" başlıklı çalışma da ikincilik ödülü aldı.

İSTEK Özel Bilge Kağan Okullarının "Pedigreen: Gıdamızın Kökleri" adlı podcast çalışması ile VKV Koç Ortaokulunun "Bursa'da Gıda Güvenliği ve Kuraklık" başlıklı röportaj videosu üçüncülük derecesi elde ederken, Özel Karşıyaka Sınav Koleji Anadolu Lisesinin "İklim Değişikliğinin Gizli Maliyeti" adlı çalışması da özel takdir ödülüne layık görüldü.

Birincilik ve özel takdir ödülü alan çalışmalar, FEE tarafından hazırlanacak 2025-2026 YRE Sanal Galerisi'nde yayımlanacak.

Türkiye'de ücretsiz olarak yürütülen programın 2026-2027 dönemi kayıtları Eylül 2026'da başlayacak.

TÜRÇEV çevre alanındaki projeleri destekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, gençlerin çevre sorunlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarının uluslararası düzeyde karşılık bulmasının sevindirici olduğunu belirterek, çevre alanındaki yaratıcı projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

TÜRÇEV, uluslararası Mavi Bayrak, Eko-Okullar, Okullarda Orman, Çevrenin Genç Sözcüleri ve Yeşil Anahtar programlarını yürütüyor. Çevrenin Genç Sözcüleri Programı kapsamında 1995'ten bu yana gençlerin yapıcı çevre gazeteciliği yoluyla çevresel farkındalık ve sorumluluk bilinci geliştirmelerine katkı sağlıyor.