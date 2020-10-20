Gençlerimiz böyle zehirleniyor! Acun’a tedbir alınmalı
Bazı ülkelerde yasaklandığı belirtilen ve pedofili ile suçlanan bir programı Türkiye’ye getiren Acun Ilıcalı için harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “RTÜK’ün şimdiden bu programa karşı tedbir alması gerekir” dedi.
Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Acun Ilıcalı’nın kuracağı platformdaki skandal program da masaya yatırıldı.
“Next Top Model” ismiyle gençlerin vücutlarının alenen teşhir edileceği programın bazı ülkelerde yasaklandığının hatırlatıldığı Manşetlerin Dili’nde, söz konusu programın pedofiliyle suçlandığı da belirtildi.
Konuya ilişkin konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, RTÜK’ün Akit TV’de bir harf hatası nedeniyle ceza kestiğini hatırlatarak, Türk toplum yapısını dağıtmaya meyilli olan bu programa karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Karahasanoğlu, program daha başlamadan hızlıca engellenmesi gerektiğini belirtti.