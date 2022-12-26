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Yerel Gençleri zehirleyeceklerdi! Yolcu otobüsünde ele geçirildi
Yerel

Gençleri zehirleyeceklerdi! Yolcu otobüsünde ele geçirildi

Sivas'ta istihbarat üzerine harekete geçen emniyet güçleri yolcu otobüsünde yapılan aramada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 22:18:00 -
Gençleri zehirleyeceklerdi! Yolcu otobüsünde ele geçirildi

Sivas'ta alınan istihbarat üzerine bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine D-100 karayolunun ilçe girişinde bir yolcu otobüsüne operasyon yaptı. Ekipler tarafından durdurulan 34 EOL 687 plakalı yolucu otobüsündeki E.B. (37) ve M.A. (26) isimli şahıslara uyuşturucu madde köpeğinin tepki vermesi üzerine şahısların valizlerinde arama yapıldı.

Valizlerde ele geçirildi

Valizlerde iki koli halinde 16 kilo toz esrar, 24 kilo kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek, gözaltına alınan 2 şahıs adli mercilere sevk edildi.

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