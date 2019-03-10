"Gençleri kahvehane köşelerinden alıp, ata sporlarını öğretiyoruz"





ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, ata sporlarına sahip çıktıklarını belirterek, "Gençleri kahvehane ve internet kafe köşelerinden alıp, ata sporlarını öğrenmelerini sağlıyoruz." dedi.

Günal Genç, Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası dolayısıyla geldiği Erzurum'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel sporların yaygınlaştırılması konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genç, ata sporlarının yaygınlaştırılması için her türlü adımın titizlikle atıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Temel amacımız geleneksel spor dallarına sahip çıkmak. Bu konuda büyük mesafe aldık, almaya da devam ediyoruz. Atlı kızağı buradan Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Bursa'ya kadar yaygınlaştırıyoruz, geliştiriyoruz. Aynı şekilde geleneksel kızağı da yaygınlaştırıyoruz. Bin, 1500 yıl önceki ve Osmanlı'dan kalma gelenekleri yaşatıyoruz."

Genç, ata sporlarının geliştirilmesi noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ile çalışmalar yürüttüklerine de işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hakan Kazancı'nın TGSDF'deki başkanlık görevinde üçüncü yılı. Önümüzdeki yıl da seçimler var. Sayın Başkanımız sayesinde üç yılda belli mesafe aldık. Gerek güreş gerek atlı kızak gerekse aba ve şalvar güreşinde önemli mesafe katettik. Bakanlığın bu noktada desteği çok büyük. Dünya Etnospor Konfederasyonu da bize katkı yapıyor. Onlar da ata sporlarını yaygınlaştırmak için çalışıyor, biz de çalışmalar yapıyoruz. Birlikte yaptığımız çalışmaları daha ileriye götüreceğimize inanıyorum."

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp ata sporları ile tanıştırmaya çalıştıklarını bildiren Genç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ata sporlarına sahip çıkıyoruz, gençleri kahvehane ve internet kafe köşelerinden alıp, ata sporlarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Çok sayıda lisanslı sporcumuz var. Gençlerimiz tüm branşlarımıza ilgi gösteriyor. Atlı kızak, geleneksel kızak, güreş ve aba güreşine de ilgi devam ediyor. Bizler de gençlerin bu sporlara ilgi ve sevgilerinden mutlu oluyoruz."