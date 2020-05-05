Gençleri ilgilendiriyor! Başkan Erdoğan’dan sabaha karşı peş peşe açıklama

Koronavirüs mücadelesi kapsamında YKS’nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınması üzerine gençler ve aileleri sosyal medyadan yüz binlerce tweet atarak Başkan Erdoğan’a seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece 04:00’da sosyal medya hesabı Twitter’dan YKS ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, "2020 YKS, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açılamasında şu ifadeleri kullandı,

"2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var.”

“#yks2020, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170’e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek.”

‘’Bizler bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz.”

‘’Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır. Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü Türkiye’yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz.’’