Gençleri ikinci kez geleceği kodlamaya çağırıyor

‘Hack to the Future’ başlıklı etkinlik, bu yıl 20-21 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Etkinliğin son başvuru tarihi ise 11 Mart 2021.

Fikirler yarışacak

Ekipler, yenilikçi fikirlerini geliştirerek finansal yaşamda gördükleri bir soruna çözüm getirecekler ya da mevcut uygulamaları kökünden değiştiren farklı bakış açısı ortaya koyacaklar. Yarışmada sunulacak fikirlerin ilk kez ‘Hack to the Future’da kodlanmış, üretilmiş olması gerekiyor.

Değişime yön verecek

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz hackathonu pandemi tedbirlerine uyarak online yapıyoruz. Gençleri, farklı bakış açıları ve yenilikçi fikirleriyle geleceğe yön vermeye çağırıyoruz. Zira dijital platformlar, tüm sektörleri değişime zorluyor” ifadelerini kullandı. “Değişim ve dönüşüm yaklaşımını benimseyerek müşteri talepleri ile ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştirmek için çalışıyor, gençleri gücümüz olarak görüyoruz” diyen Üstünsalih, “Bu nedenle gençlerle iletişimimizi sıkı tutuyoruz. İnanıyorum ki bu hackathon da hem gençlere hem sektöre yararlı olacak fikirler göreceğiz. Gençler değişimi ve geleceği kodlayacak, bizler gurur duyarak izleyeceğiz” şeklinde konuştu. Üstünsalih, “Yine çok beğeneceğimiz, orijinal fikirler yarışacak. Jüri, yine çok zorlanacak. Bazı fikirleri bankamızda uygulamada görme şansımız olacak” diye konuştu.

Ödüller sahiplerini bekliyor

Projeleri bilgi ve bilişim teknolojileri, ödeme sistemleri, dijital çözümler, finans ile stratejik pazarlama, girişimcilik, yatırımcılık gibi alanlarda uzman jüri üyeleri değerlendirecek. Dereceye giren takımlara toplamda 60 bin TL ödül verilecek. Detaylar ve katılım koşulları www. hacktothefuture. com.tr adresinden öğrenilebilecek.