Gençlere ücretesiz müzekart başvurusu nereden yapılacaka? Ücretsiz müzekart nasıl alınır?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısına katıldı.

Ücretsiz müzekart mı dağıtılacak?

Bakan Kasapoğlu, 18-25 yaş aralığındaki gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri "Müzekart GNS" vereceklerini söyledi. Kartların "gencnesever.com" internet sitesinden alınabileceğini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni bir sürprizimiz var. Yaz dönemi için yurtlarımızı ücretsiz olarak açtık, şimdi de müzeleri ücretsiz hale getiriyoruz. 18-25 yaş aralığındaki tüm gençlere, müze ve ören yerlerine tamamen ücretsiz girebilecekleri bir Müzekart GNS hediye ediyoruz. Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacaklar ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak, Galata Kulesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Resim Heykel müzesi, Pamukkale Travertenleri, Zeugma Müzesi gibi 300'den fazla müzeyi ziyaret edecekler.

Ücretsiz müzekart nasıl, nereden alınır?

Sevgili gençler, hiç vakit kaybetmeden 'gençnesever.com' adresine girin ve ücretsiz Müzekart GNS'nizi hemen alın. Gezdiğiniz şehirlerdeki müzeleri ziyaret edin. Anadolu topraklarının eşsiz tarihini ve kültürünü görerek, yaşayarak öğrenin. Gezmek insanın ruhunu dinlendirir, zekasını geliştirir. Unutmayın her şehirde gün batımı aynı gibi görünse de esasında birbirinden farklıdır. Her şehre ay ışığı farklı yansır. Detayları görmek, dünyayı, insanı, toplumu ve kültürü en güçlü şekilde anlamak, tanımak, keşfetmek için seyahat edin. Doya doya gezin, görün, eğlenin sevgili gençler. Bakanlığımız, tüm imkanlarıyla yol arkadaşınız olacak, yanınızda olacak."