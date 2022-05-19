Gençlere terli havlu fırlatan Murat Boz’la gençlik bayramı!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına 100 bin TL ile ortak olan şarkıcı Murat Boz, yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay CHP’li Mansur Yavaş’ın koltuğunda oturduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına katılarak cebini dolduran Boz, konserde yaptığı skandal hareketle de gündeme gelmişti.

Boz, konser sırasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’dan örgüt elemanlarına kullanılmış çorabını, atletini, mendilini göndermesi gibi, terini sildiği havluyu seyircilerin arasına atmıştı. CHP’nin konserine gelen genç kızlar ise , birbiriyle kapışarak Murat Boz’un terli havlusunu kapmaya çalışmıştı.

Boz’a yeni kıyak

Bu rezalet görüntüler hafızalardaki yerini korurken Murat Boz’a şimdi de 19 Mayıs piyangosu vurdu.

Boz, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık koltuğunda oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Maltepe’de düzenleceği etkinlikte monser verecek. Şarkıcının bu konserden ne kadar ücret alarak cebini dolduracağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan İstanbulluya hizmet etmek yerine vur patlasın çal oynasın etkinliklerine belediyenin parasını gömen Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullunun parasını böylesine çar çur etmesi ne kadar daha sürecek merak konusu.