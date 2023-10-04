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Dünya Gençlere sigara satışı yasaklanıyor!
Dünya

Gençlere sigara satışı yasaklanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 17:35:00 -
Gençlere sigara satışı yasaklanıyor!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, gelecek nesilleri sigaranın zararlarından korumak amacıyla yasa çıkaracaklarını belirterek, sigara satın alma yaşının her yıl yükseltilmesini planlandıklarını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, gelecek nesilleri sigaranın zararlarından korumak amacıyla yasa çıkaracaklarını belirterek, sigara satın alma yaşının her yıl yükseltilmesini planlandıklarını bildirdi.

Sunak, lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin yıllık konferansının kapanışında ülke gündemindeki birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Sunak, konuşmasında, İngiliz parlamentosunda, gençlere sigara satışının yasaklanmasına yönelik yasanın oylamaya sunulacağını kaydederek, sigara satın alma yaşının her yıl bir yıl yükseltileceğini, böylelikle daha genç bir neslin "sigarasız" büyüyebileceğini vurguladı.

Sunak, "Bu yasa, bugün 14 yaşında olan bir çocuğa asla yasal olarak sigara satılmayacağı, onların ve nesillerinin sigarasız büyüyebileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Rishi Sunak, İngiliz parlamentosunda bu konuda yapılacak oylamanın, "özgür bir oylama" olacağının altını çizdi.
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Sunak, ayrıca, elektronik sigara kullanımına ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Ayrıca, aromalar, ambalaj teşhirleri ve tek kullanımlık elektronik sigaralara bakarak çocuklarımızın elektronik sigaraya erişimini kısıtlamak için önlemler getireceğiz. Gelecek nesle öncelik vermeliyiz ve ben de bunu yapacağım." dedi.

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