Gençlere devlet teşvikleri tanıtılıyor

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 40’ı aşkın kurum tarafından stantlar açıldı. Gençlere burslar, hibeler, fonlar, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgiler verildi.

16’ncı durak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nin 16’ncı durağı olan İzmir’de gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başar, şunları ifade etti: “Gençlerimizin kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletimizin hangi imkânıyla neler yapabileceği hususunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Burada TÜBİTAK’tan KOSGEB’e, TRT’den Anadolu Ajansı’na devletimizin 40’a yakın kamu kurumu uzman ekipleriyle gençlerimizi beklemektedir. Haftaya da inşallah Denizli’de olacağız. İzmir’de yaşayan, çevre il ve ilçelerde bulunan gençlerimizi buraya davet etmek istiyorum.” Başar, ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nin tüm duraklarında teveccühle karşılaştıklarını vurguladı. Başar, “Denizli’yle beraber 1 milyon gençle bire bir temas kurmuş olacağız. Hatta 1 milyonu biraz geçmiş olacağız. Bu yüzden biz de çok mutluyuz” dedi. Etkinliği öğrencileriyle ziyaret eden Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Recai Cinel, amaçlarının çocuklara yeni kapı açmak olduğunu söyledi. Devlet yardımları ve teşvikleriyle ilgili öğrencilerin bilgi edinmelerini istediklerini aktaran Cinel, “Çocuklarımız konum itibarıyla zor bir süreçten geçtiler. Pandemi nedeniyle evin içinde çok kaldık. Bu da öğrencilerin üniversiteye hazırlanma süreçlerini de etkiledi doğal olarak. Çocuklarımız 11’inci veya 12’nci sınıfta meslekleri öğrenmeye başladı. Biz de 12’nci sınıflarımızı alıp buraya geldik. Onlara bir nebze de olsa pencere açabilirsek çok mutlu oluruz. Burada emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AA standında buluşma

Anadolu Ajansı (AA), alanda bulunan standıyla gençlerle buluştu. Başar’ın da ziyaret ettiği stant büyük ilgi gördü. Ziyaretçilere AA personeli tarafından kurumun faaliyetleri anlatıldı.. Organizasyonun İzmir etabı bugün sona erecek.