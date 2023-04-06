Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Milyonlara üç yeni müjde yolda! Talimat verildi, hazırlıklara başlandı. Seçim öncesinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3 yeni sürpriz geliyor. Emeklilerden sonra gençlere de bayram ikramiyesi geliyor. AK Parti seçim çalışmalarına hız verdi ve hayata geçirilecek üç uygulama pek çok kişiyi sevindirecek. Seçim önü, aile hesabı oluşturulması, vatandaşlık fonu ve gençlere bayram ikramiyesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs’ta yapılacak. Partilerin seçim hazırlıkları devam ederken, partiler yeni projeler için hummalı bir çalışma yürütüyor. Milletvekili aday listelerini hazırlarken, diğer taraftan da yeni projelerin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde seçime doğru sürprizleri olacağını duyuran Erdoğan’ın AK Parti ve ilgili kurumlara talimat verdiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, seçim öncesi yapılan çalışmalarda üç konu üzerinde duruluyor. Yapılan çalışmalardan bazılarının Erdoğan'a sunulması beklenirken, Erdoğan’ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek. Üzerinde çalışılan üç sürpriz ise şöyle:

VATANDAŞLIK FONU

Bir vatandaşlık fonu kurulacak. Çocuklar doğduktan sonra devlet her ay onlar için 100 ya da 200 lira gibi bir parayı fona yatıracak. 18 yaşını geçen herkes isterse kendisi için biriken parayı belli koşullarda çekebilecek. Bir anlamda "vatandaşlık maaşı" gibi olacak. Genel olarak burada biriken paranın üniversite eğitiminde kullanılması formülü üzerinde duruluyor.

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AİLE HESABI

Yeni evlenecek çiftlerin ev eşyaları ve benzeri harcamaları rahatlıkla yapması, sıkıntı çekmemesi için kamu bankaları 250 bin lira civarında bir uygun faizli kredi sağlayacak. Krediler için 2-3 yıl geri ödemesiz, daha sonrada 10 yıla yayılan vadeler uygulanacak.

ÖĞRENCİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda, yılda iki kez bayram ikramiyesi verilecek. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 2 bin lira civarında olması öngörülüyor.