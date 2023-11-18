Gençlerden dikkat çeken boykot klibi
İsrail'in Gazze'de Filistinli Müslümanlara uyguladığı zulme tepki gösteren bir grup genç hazırladıkları kliple etkileyici bir kampanyaya imza attı.
Katil devlet İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme tepki gösteren bir grup genç. Sosyal medya ortamında hazırladıkları videoda İsrail destekçisi üreticilere uygulanan boykota dikkat çekti.
Videoyu Twitter hesabından paylaşarak boykota destek veren Melih Gökçek, "Gençler harika bir boykot klibi yapmışlar…" dedi.
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