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Siyaset Gençlerden AK Parti’ye büyük destek! İşte oy oranı
Siyaset

Gençlerden AK Parti’ye büyük destek! İşte oy oranı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Z kuşağı olarak adlandırılan gençliğin AK Parti’den tamamen uzaklaşmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 15:47:00 - 2021-12-24 15:51:20
Gençlerden AK Parti’ye büyük destek! İşte oy oranı

 Yeni Akit/Ankara 

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Z kuşağı olarak adlandırılan geçliğin AK Parti’den tamamen uzaklaştığına yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, “Bazıları Z Kuşağı ya da gençler AK Parti’den uzaklaştı sesler de hala taban olarak gençlerin % 25-30’u AK Parti’ye oy verme eğiliminde” dedi.

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Yorumlar

Çok Büyük

35 yaş altındaki seçmende oy oranı yüzde 5, onlar da sarı kızın buzağıları.
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Neron11

Ne %25-30'u , sen böyle demiş sen gerçek rakam iki katı demektir, çünkü ip'in oyunu ne hikmetse hep iki katı çıkartıyor.
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