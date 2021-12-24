Gençlerden AK Parti’ye büyük destek! İşte oy oranı
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Z kuşağı olarak adlandırılan gençliğin AK Parti’den tamamen uzaklaşmadığını söyledi.
Yeni Akit/Ankara
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Z kuşağı olarak adlandırılan geçliğin AK Parti’den tamamen uzaklaştığına yönelik iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, “Bazıları Z Kuşağı ya da gençler AK Parti’den uzaklaştı sesler de hala taban olarak gençlerin % 25-30’u AK Parti’ye oy verme eğiliminde” dedi.