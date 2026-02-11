Gençlerde kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizi uzun yıllar ileri yaş hastalığı olarak görülse de son dönemde daha genç bireylerde de görülmeye başlaması dikkat çekiyor. Kalp kasına giden kan akışının ciddi biçimde azalması ya da tamamen kesilmesi sonucu ortaya çıkan bu tablo, erken belirtiler fark edilmediğinde hayati sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle genç yaşta görülebilecek belirtileri tanımak ve uyarı işaretlerini ciddiye almak büyük önem taşıyor.

Kalp krizi nasıl meydana gelir?

Kalp krizi, kalbi besleyen damarlarda zamanla biriken yağ, kolesterol ve benzeri maddelerin oluşturduğu plakların kan akışını daraltması veya tamamen engellemesiyle ortaya çıkar. Bazen bu plaklar yırtılabilir ve oluşan pıhtı damarı tıkayarak kalp kasına giden kanın kesilmesine neden olabilir. Kan akışı durduğunda kalp kasındaki dokular zarar görmeye başlar ve bu durum kalp krizine yol açar.

Gençlerde görülebilen belirtiler nelerdir?

Kalp krizinin belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişilerde şikayetler hafif seyrederken bazılarında çok daha şiddetli olabilir. En sık görülen belirtilerden biri göğüste baskı, sıkışma, ağrı ya da yanma hissidir. Bu rahatsızlık bazen omuzlara, kollara, sırta, boyuna, çeneye hatta dişlere kadar yayılabilir.

Soğuk terleme, ani yorgunluk hissi, mide yanması ya da hazımsızlık benzeri şikayetler, baş dönmesi, mide bulantısı ve nefes darlığı da kalp krizinin işaretleri arasında yer alabilir. Bazı kişilerde özellikle boyun, kol veya sırtta kısa süreli ama keskin ağrılar görülebilir.

Bazı durumlarda ise belirti çok hafif olabilir ya da hiç hissedilmeyebilir. Nadiren kalp krizinin ilk belirtisi ani kalp durması şeklinde ortaya çıkabilir.

Günler öncesinden uyarı verebilir

Kalp krizi her zaman aniden gelişmeyebilir. Saatler, günler hatta haftalar öncesinde tekrarlayan göğüs ağrısı veya baskı hissi erken uyarı niteliği taşıyabilir. Dinlenmekle geçmeyen ya da sık sık tekrar eden bu tür şikayetler, kalbe giden kan akışının geçici olarak azalmasıyla ilişkili olabilir ve dikkate alınması gerekir.

Kalp krizi şüphesinde ne yapılmalı?

Kalp krizi belirtilerinden şüphe edildiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım istemek hayati önem taşır. Erken müdahale, kalp kasında oluşabilecek hasarı azaltabilir ve yaşam riskini düşürebilir. Bilinç kaybı gelişen bir kişide solunum ve nabız kontrol edilmeli, gerekli durumlarda temel yaşam desteğine başlanmalıdır.

Kalp krizi belirtilerinin erken fark edilmesi ve zamanında yardım alınması, özellikle genç yaşta görülen vakalarda hayat kurtaran en önemli adımlar arasında yer alıyor.

{relation id:1982527 slug:'uzman-isim-acikladi-bu-olay-sehir-efsanesi-degilmis'}