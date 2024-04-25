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Avrupa Gençlerde ırkçı eğilim artıyor
Avrupa

Gençlerde ırkçı eğilim artıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-25 08:45:00 -
Gençlerde ırkçı eğilim artıyor

Gençler arasında yapılan bir araştırma, ırkçı partilerin neden prim yaptığını gözler önüne serdi. Gençlerin kaygısı, ırkçı AfD’ye olan desteğin katlanmasına sebep oldu

Almanya'da 14-29 yaş grubundan 2042 kişiyle yapılan araştırma, gençlerin ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) güçlü yönelimleri olduğunu ortaya koydu. 'Almanya'da Gençlik 2024' isimli araştırmanın sonucuna göre, katılımcı gençlerin yüzde 22'si genel seçimde AfD'ye oy vereceğini belirtirken, bu rakam 2022'de yüzde 9, geçen yıl ise yüzde 12'ydi.

KAYGILARI KATLANDI

Araştırmayı yürüten uzmanlar, gençlerin gelecek kaygılarının arttığına, özellikle sosyal ve ekonomik durumdan giderek daha fazla memnuniyetsizlik duyduklarına dikkat çekti. Öte yandan genç nüfusta aşırı sağa kayıştan söz edilebileceğine işaret edildi. Hükümeti oluşturan koalisyon partilerine desteğin ise gençler arasında gerilediği belirtildi.

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