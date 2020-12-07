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Spor Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias sezona iyi başladı
Spor

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias sezona iyi başladı

Süper Lig'de 10 maçta 3 kez ağları havalandıran Daniel Candeias, başkent ekibinde gole en fazla katkı sağlayan futbolcu konumunda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:17:20 -
Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias sezona iyi başladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı 8 golün 3'ü Portekizli futbolcu Daniel Candeias'tan geldi.

Ligde bu sezon hücumda sıkıntı yaşayan ve 10 maçta 8 kez fileleri havalandırabilen başkent ekibinde, şu ana kadar gole en fazla katkıyı kanat oyuncusu Candeias verdi.

10 maçın tamamında 90'ar dakikada sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, attığı 3 golle geçen sezonki gol sayısına şimdiden ulaştı.

Candeias, bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Portekizli futbolcu ayrıca Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol pası da verdi.

Geçen sezon Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yendikleri maçta hat-trick yapan Candeias, diğer maçlarda fileleri havalandıramamıştı.

Gençlerbirliği'nin bu sezon diğer gollerini ise Berat Ayberk Özdemir, Bogdan Stancu, Diego Angelo, Murat Yıldırım ve Sefa Yılmaz kaydetti.

Kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon hücum yollarında sorun yaşamasında Stancu ve Giovanni Sio'nun henüz hazır olmaması önemli rol oynadı.

Fizik olarak istenilen seviyede bulunmayan Stancu-Sio ikilisi, geçen sezon Gençlerbirliği'nin attığı 39 golün 24'ünü kaydetmişti.

Rumen futbolcu Stancu, 14 golle kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirirken, Sio da 10 kez ağları sarsmıştı.

Bu sezon 6'şar maçta oynayan iki futbolcudan Stancu, Beşiktaş deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü attı, Sio ise henüz ağları havalandıramadı.

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