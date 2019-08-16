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Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'e veda mesajı

- Başkent temsilcisi, İtalya'nın Roma takımına transfer olan Yıldırım Mert Çetin için veda mesajı yayımladı

16 Ağustos 2019 Cuma 22:35
Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'e veda mesajı


ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya temsilcisi Roma'ya gönderdiği genç savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için veda mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takıma sağladığı katkılar için 22 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilerek, "10 yaşında kapısından girdiği İlhan Cavcav Tesisleri'nde tüm yaş gruplarında Gençlerbirliği formasını başarıyla taşıyan futbolcumuz Yıldırım Mert Çetin bugün yuvadan ayrıldı. Kendisini 5 yıllığına İtalyan devi Roma'ya bağlayan imzayı atan futbolcumuza, kulübümüze kattığı tüm emekler için canıgönülden teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yıldırım Mert Çetin'e yeni kariyerinde başarılar dileyen Ankara temsilcisi, veda mesajını şöyle tamamladı:

"Karakteri ve Gençlerbirliği kültürüne olan bağlılığı ile adeta Gençlerbirliği altyapısının bir aynası olan futbolcumuzun İtalya'da hem altyapımızı hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Mert'in açtığı bu yol Beratlara, Ardalara, Rahmetullahlara yeni bir ışık olacak. Türkiye'nin tüm liglerine futbolcu kazandıran, futbolcu fabrikası altyapımızın adı artık Avrupa'da da hakkıyla temsil edilecek. Gençlerbirliği her zaman 'gençlere' güvendi, her zaman 'gençleriyle' kazandı. Gençlerbirliği, 'gençleriyle ve gençlere olan inancı' ile yaşamaya, var olmaya devam edecek. Kalbimiz seninle Mert!"

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 22:35
  1. Gençlerbirliği
  2. Mert Çetin
  3. Roma
  4. SÜPER LİG

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