Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - 2019-2020 futbol sezonunun hazırlıklarını Erzurum'da yaptığı kampla sürdüren Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla geçirdi. Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Erzurum kampında sabah antrenmanında koordinasyon ve şut çalışması, akşam ise taktik çalışma yaptı. Gençlerbirliği, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde saat 17.00'de Antalyaspor'la oynayacak.

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