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Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:14
Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Akşam gerçekleştirilen ikinci idmanda ise top kapma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:14
  1. antrenman
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