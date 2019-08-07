Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Akşam gerçekleştirilen ikinci idmanda ise top kapma oyununun ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.



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