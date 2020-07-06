Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak 31. haftanın açılış maçı, saat 18.30'da başlayacak.