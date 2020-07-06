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Spor

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:46:55 -
Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi rutin kontroller gereği uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak 31. haftanın açılış maçı, saat 18.30'da başlayacak.

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