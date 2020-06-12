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Spor

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:57:02 -
Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen günün tek antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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