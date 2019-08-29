Gençlerbirliği’nde hedef 3 puan
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun ilk iki haftasında galibiyet yüzü göremeyen Gençlerbirliği, 1 Eylül Pazar günü Ankara Eryaman Stadı’nda yapılacak olan Başakşehir karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.29 Ağustos 2019 Perşembe 13:12
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Sezonun ilk haftası evinde Çaykur Rizespor’a 1-0, ikinci haftada Gazişehir Gaziantep deplasmanında 4-1 henüz galibiyet elde edemeyen Gençlerbirliği pazar günü Başakşehir maçı ile ile beraber çıkışa geçmek istiyor.
Sezonun üçüncü haftasında Ankara’da Medipol Başakşehir’i ağırlayacak olan Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.
Isınma koşusu ve topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile sürdü. İkinci bölüme dar alanda pas koordinasyon çalışması ile başlayan futbolcular günü çift kale maç ile noktaladı.
Yeni transfer Ertaç Özbir’in takımla ilk antrenmanı
Transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği, son olarak kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı. Süper Lig’de Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giyen tecrübeli kaleci ile Ankara ekibi iki yıllık sözleşmeye imza attı. Ertaç Özbir bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk antrenmanına çıkarak, koşu çalışması yaptı.
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