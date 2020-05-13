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Spor

Gençlerbirliği'nde hazırlıklar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:49:06 -
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar devam ediyor

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-siyahlıların, antrenmanı gruplar halinde yaptığı belirtildi.

Sabah ve akşam iki grup halinde idmana çıkan futbolcuların, koordinasyon ve pas çalışması yaptığı kaydedildi.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


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