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Spor Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:12:41 -
Gençlerbirliği'nde Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da takip etti.

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