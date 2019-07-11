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Gençlerbirliği'nde ayrılık

- Başkent temsilcisi, Bekir Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:53
Gençlerbirliği'nde ayrılık


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bekir Yılmaz ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi futbolculardan biri olan Bekir Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bekir Yılmaz'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 27 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol attı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:53
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