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Spor

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:53:24 -
Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alandaki taktik provayla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

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