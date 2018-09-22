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Gençlerbirliği uçuyor! 6'da 6 oldu

1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:16
Gençlerbirliği uçuyor! 6'da 6 oldu

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 62. dakikada Alper Uludağ takımını öne geçirirken, 83'te Nadir Çiftçi farkı açan isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 18'e yükseltirken, 6'da 6 yapmış oldu. Ümraniyespor 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Caner Ak, Sezgin Çınar, Mehmet Kağan Bingül

Ümraniyespor:  Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Timur Temeltaş (Dk. 72 Alaaddin Okumuş), Dialiba (Dk. 46 Atabey Çiçek), Madinda (Dk. 64 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Leandrinho

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Claro, Arnason (Dk. 63 Mahmut Boz), Alper Uludağ, Ahmet İlhan Özek, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Jailton (Dk. 82 Nadir Çiftçi), Mert Nobre

Goller: 62 Alper Uludağ, Dk. 83 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 12 Arnason, Dk. 71 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 52 Merthan Açıl, Dk. 53 Muhammed Gönülaçar, Dk. 69 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:16
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