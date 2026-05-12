Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Ali Yılmaz oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta görev yapacak hakemleri duyurdu.
Zorlu müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
