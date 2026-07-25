Gençlerbirliği olağanüstü seçime gitmişti! Haydar Arda Çakmak yeniden başkan seçildi

Başkent kulübünün genel kurul toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Seçime tek aday giren Haydar Arda Çakmak, genel kurulda alınan açık oylama kararının ardından Gençlerbirliği Kulübünde yeniden başkan oldu.

Kısa sürede yeniden genel kurul yaptıklarını hatırlatan Çakmak, yaptığı konuşmada, "Yönetim içerisinde fikir ayrılıkları olabilir, herkesin görüşüne saygımız var. Keşke bu görüş ayrılığına düşen arkadaşlar kulübümüzü bugün genel kurula götürmeselerdi de daha uygun bir zamanda yapsaydık. Çünkü bugün Gençlerbirliği'nin çözmesi gereken yüzlerce problemi var. İnanın genel kurul, Gençlerbirliği gündeminde en son olması gereken gündem maddesi. Hiçbir şekilde şu anda Gençlerbirliği'nin buna zaman ve vakit ayırmaması lazımdı. Maalesef bunu yaptık. Ama inşallah bugünden itibaren yeni yönetimimizle daha güçlü bir şekilde Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere getireceğiz. Konuşmalar oldu, kırgınlıklar oldu. Bir hatam varsa ben kendi şahsım adına herkesten özür diliyorum. Bugün itibarıyla Gençlerbirliği'nde kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir. Ben kendi adıma herkesi affediyorum, herkesten de af diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Arif Ölmez, Gün Emre İçer, Tolga Arslan, Mehmet Doğru, Hüseyin Şen, Ahmet Turgut, Gökhan Kavlak, Cevdet Toptaş, Şevder Oyman, Hacı Mehmet Altınok, Hüseyin Yalçın, Habip Aktaş, Oktay Banlı, Latif Orhan, İbrahim Ethem Koşar, Seçkin Altınel, Arslan Atar, Tarık Demirelli, Enes Altınışık, Kadir Özgün Keskin, Cihat Murat Kahramaner, Tayfun Bağlan, Murat Ilıkan, Bahri Kavak.

Öte yandan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.