Siyonistler saldırı dalgası başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi

İsrail ordusunun İran’a yönelik yeni operasyon başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran ve çevresinde peş peşe güçlü patlamalar meydana geldi. Kentte çok sayıda noktadan duman yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İran’ın başkenti Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu.​​​​​​​

Açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri, başkent Tahran ve Kerec kentinde şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

