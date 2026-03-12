Siyonistler saldırı dalgası başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi
İsrail ordusunun İran’a yönelik yeni operasyon başlattığını duyurmasının ardından başkent Tahran ve çevresinde peş peşe güçlü patlamalar meydana geldi. Kentte çok sayıda noktadan duman yükseldiği bildirildi.
Açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri, başkent Tahran ve Kerec kentinde şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.